Jones terug sc Heerenveen terug onder Feyenoord-lat

14:26 – Zoals het nu lijkt, blijft het seizoen 2016-2017 voor Kenneth Vermeer beperkt tot één duel. De sluitpost, die afgelopen zomer zijn achillespees afscheurde, mocht tegen AZ de geblesseerde Brad Jones vervangen. De Australiër, die in de zomer werd aangetrokken vanwege de zware blessure van Vermeer, is nu weer fit genoeg om te keepen in het uitduel tegen sc Heerenveen.



Jones is weer helemaal hersteld, geeft Van Bronckhorst aan op zijn perspraatje. Voor de rest wil Gio zijn elftal niet wijzigen - een drietal zal echter niet kunnen spelen vanwege blessures. Eljero Elia, Bilal Basacikoglu en Terence Kongolo zullen niet bij de wedstrijdselectie zitten in het treffen met de Friezen. Marko Vejinovic is wel weer fit.



De wedstrijd tussen sc Heerenveen en Feyenoord, die dus wordt afgewerkt in het Abe Lenstra Stadion, begint zondagmiddag om 12.30 uur.