Geplaagde Van Beek tekent bij: "Heel trots op de jongens"

15:44 – Sven van Beek en Feyenoord hebben de verlenging van hun samenwerking vandaag (vrijdag) bezegeld. De 22-jarige verdediger, die al een tijdje geplaagd wordt door een slepende voetblessure, heeft zoals eerder al aangekondigd tot medio 2019 bijgetekend in De Kuip. "Feyenoord spreekt hiermee veel vertrouwen uit in mij, zeker gezien de moeilijke situatie waarin ik zit", zegt Van Beek.



Van Beek maakte dit seizoen nog geen enkele speelminuut voor Feyenoord 1 en knokt hard om van zijn kwetsuur te herstellen, maar wist de blessurebarrière nog niet te doorbreken. "Met de trainingen creëer ik in fysiek opzicht de voorwaarden voor wanneer ik weer het veld op kan. Soms is het zwaar, ik kan al heel lang niet doen wat ik het liefst doe: voetballen. Gelukkig heb ik veel steun van de mensen om me heen, terwijl ook het geloof om sterker terug te komen mij kracht geeft om door te gaan. Dit nieuwe contract geeft mij de rust om mezelf volledig te focussen op het verdere herstel. Ik ben heel blij met het vertrouwen van de club", zegt Van Beek op het digitale thuis van Feyenoord over zijn nieuwe contract.



Waar het voor Van Beek niets meer dan een rotseizoen is, zijn de ploeggenoten van de verdediger aan iets heel moois bezig. Omdat Feyenoord al vanaf de eerste speelronde aan kop gaat in de Eredivisie en een voorsprong van vier punten op nummer twee Ajax geniet, kan de Coolsingel wel eens volstromen aan het einde van het seizoen. Daar kan Van Beek dan ook wel van genieten. "Ik ben heel trots op de jongens. Vorig seizoen hebben we de beker gewonnen en ik hoop natuurlijk heel erg dat we dit seizoen succes hebben in de competitie. Het is jammer dat ik daar geen onderdeel van ben, maar ik blijf keihard knokken om terug te komen. Wanneer dat moment komt, is moeilijk te zeggen", besluit de geblesseerde verdediger.