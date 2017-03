Fraser: "PSV heeft het soms moeilijk, maar wint dan wel"

15:54 – Henk Fraser vindt dat Vitesse de zware uitwedstrijd tegen PSV van komende zaterdagavond moet aangrijpen als een kans. De coach weet dat een mooi resultaat in het Philips Stadion niet alleen een boost kan geven voor de groep, maar dat dit ook van grote waarde kan zijn in de strijd om plaats vier, die nu nog in handen is van FC Utrecht (één punt voorsprong).



Fraser acht zijn ploeg zeker niet kansloos in Eindhoven, maar weet dat het lastig zal worden om met punten aan de haal te gaan bij de nummer drie van de Eredivisie. "In sommige wedstrijden heeft PSV het moeilijk gehad, maar wisten zij wel te winnen. Dat tekent de kwaliteit van de ploeg", zegt Fraser, die vorige week met zijn team een 5-0 zege op Sparta wist neer te zetten.



Vitesse reist zonder Maikel van der Werff en Arshak Koryan, maar met vertrouwen af naar PSV. "Het kan een mooie pot worden. Wij hebben namelijk veel om voor te spelen. We hebben een hoop te winnen in Eindhoven. Deels is dat prestige, maar ook omdat we over een langere periode resultaat willen halen. De 5-0 tegen Sparta vorige week was mooi, maar aan ons nu de taak om te laten zien dat we minder wisselvallig zijn geworden dan eerder dit seizoen", stelt Fraser.