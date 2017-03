De Ligt in Oranje: "Keek trainer aan of hij grap maakte"

17:16 – Hij speelde donderdag in de return tegen FC Kopenhagen in de achtste finales van de Europa League een uitstekende wedstrijd, maar de uitnodiging voor het Nederlands elftal kwam nog wel als een verrassing voor Matthijs de Ligt. De verdediger van Ajax werd vrijdag geselecteerd voor de duels van Oranje met Bulgarije (25 maart, WK-kwalificatie) en Italië (28 maart, oefen).



"Hoe ik het hoorde? We hadden vanochtend ontbijt met de selectie en toen kwam de trainer naar me toe. 'Gefeliciteerd', zei hij. 'Waarmee?', vroeg ik. Toen vertelde hij dat ik bij de selectie van Oranje zit. Dus ik keek hem aan of het een grap was. Maar hij had van de bondscoach gehoord dat ik geselecteerd was. Zo hoorde ik het en toen kreeg ik toch wel een brok in mijn keel", vertelt De Ligt tegen Ajax TV. "Als je net begint met voetballen, dan is het de droom om geselecteerd te worden voor het grote Oranje. Dat het voor mij nu gebeurt, is fantastisch."



Over zijn perspectief om speelminuten te maken wil De Ligt niet heel veel zeggen. "Ik ben er nu bij, dat is sowieso al mooi. En dat je erbij bent, biedt perspectief. Ik ga zoveel mogelijk mijn best doen en dan zien we wel waar het eindigt", besluit de pas 17-jarige De Ligt.