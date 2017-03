Streppel: "Je moet rustig blijven in een moeilijke fase"

21:03 – Jurgen Streppel wilde vrijdag tijdens zijn wekelijkse perspraatje niet te veel zeggen over de opstelling waarmee sc Heerenveen komende zondag aantreedt in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Afgelopen speelronde gingen de Friezen met 4-1 onderuit bij Excelsior, waarna Streppel aangaf voor de verkeerde opstelling te hebben gekozen.



"Maar in de grote lijnen en qua speelstijl zal er niet veel veranderen tegen Feyenoord", zei Streppel tegen de Leeuwarder Courant. "Wanneer je in een moeilijke fase zit, moet je rustig blijven. Tegen Excelsior hadden wij een offday. Maar dat is gebeurd. Volgens mij is dat de eerste en de laatste keer geweest. Ik ben blij dat we nu tegen Feyenoord mogen voetballen. Dat is voor ons een geweldige wedstrijd om ons te revancheren."



Heerenveen heeft een fitte selectie, alleen de al langer geblesseerde Stijn Schaars is afwezig.