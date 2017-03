Advocaat stopt in zomer: "Fenerbahçe is mijn laatste club"

21:31 – Dick Advocaat heeft bevestigd dat hij aan het einde van dit seizoen vertrekt als coach van Fenerbahçe. Geruchten hierover deden deze week al de ronde en na de 2-3 thuisnederlaag van vrijdag tegen Konyaspor gaf de 69-jarige Hagenaar aan komende zomer inderdaad afscheid te nemen van de Turkse grootmacht. Tegenover CNN Türk voegde Advocaat eraan toe dat Fenerbahçe zijn laatste club als trainer is. "Fenerbahçe is mijn laatste club", sprak hij.



Advocaat werd afgelopen zomer aangesteld als trainer van Fenerbahçe. Onder zijn leiding maakt de club uit Istanbul een moeizaam seizoen door. Het is de nummer vier van de Super Lig, met een achterstand van tien punten op koploper Besiktas. De stadgenoot heeft daarbij ook nog een wedstrijd tegoed. Onder meer ten koste van Feyenoord overwinterde Fenerbahçe wel in de Europa League, maar bij de laatste 32 was FK Krasnodar te sterk.



Advocaat was in zijn loopbaan clubtrainer van onder meer SVV, HFC Haarlem, FC Dordrecht, PSV, Glasgow Rangers, Borussia Mönchengladbach, Zenit St. Petersburg, AZ en Sunderland. Ook was hij bondscoach van Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië.



Met SVV promoveerde Advocaat in 1990 naar de Eredivisie, daarna won hij met PSV een landstitel (1997), een KNVB Beker (1996) en drie keer de Johan Cruijff Schaal (1996, 1997 en 2012). Met Glasgow Rangers werd de kleine generaal twee keer kampioen van Schotland en won hij eveneens twee keer de Schotse beker. In 2007 leidde Advocaat Zenit naar de Russische titel, waarmee een einde werd gemaakt aan de dominantie van de clubs uit Moskou. Een jaar later legde hij met de Russen beslag op de UEFA Cup en Europese Supercup.