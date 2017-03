FC Twente wint dik van strijdend Roda JC Kerkrade

21:51 – FC Twente heeft een knappe 0-3 uitzege weten te boeken in Kerkrade. In een vermakelijke wedstrijd vocht Roda JC voor de punten, maar bleek Twente te sterk. Roda maakte in de eerste helft de kansen niet af, terwijl Twente juist erg efficiënt was. In de tweede helft lukte het de Limburgers niet meer om een vuist te maken, en sleepten de bezoekers de drie punten over de streep.



Roda had een fijne week achter de rug, nadat er vorige week in het eigen Parkstad Limburg Stadion met 3-1 gewonnen werd van Groningen. De verschillen onderin de Eredivisie blijven echter klein, en dus blijft elke wedstrijd voor Roda van levensbelang. Voor Twente staat er een stuk minder op het spel: met een knappe 7e plaats is degradatie geen mogelijkheid meer voor de Tukkers, terwijl ze zich niet mogen plaatsen voor Europees voetbal.



Het was voor de wedstrijd dus de vraag hoe gretig de spelers van Twente op het veld zouden verschijnen, en of Roda weer zo overtuigend voor de dag kwam als tegen Groningen. De thuisclub begon in ieder geval gretig, met de bedrijvige Mitchel Paulissen die een paar keer gevaarlijk doorkwam. Het was aan een goede redding van Twente-keeper Nick Marsman te danken dat Paulissen in de 6e minuut niet de openingstreffer maakte.





Aan de andere kant kopte Stefan Thesker over uit een corner, en schoot Manchester City-huurling Enes Ünal naast. Aan de andere kant kon Roda-spits Dani Schahin opstomen, maar Marsman had opnieuw een goede redding in huis. Hierna was het de beurt aan Frederik Jensen: de jonge Fin nam na een half uur spelen de bal mee en schoot rustig de 0-1 in de verre hoek.



In een vermakelijke eerste helft kon Schahin vrijwel gelijk tekenen voor de gelijkmaker, ware het niet dat zijn schot naast ging. Schahin ging even later een combinatie aan met Paulissen, maar laatstgenoemde kwam niet verder dan een rollertje. Roda bleef vurig de aanval zoeken, en na een prachtige bal kon Mikhail Rosheuvel vrij binnenglijden. Hij kwam echter net te laat, en zodoende bleef opnieuw de gelijkmaker uit.



Zoals zo vaak in het voetbal viel de goal juist wél aan de andere kant. Na een snelle aanval vond Chinedu Ede met een mooie pass de geheel vrijstaande Jensen. De vleugelspeler schoot met enig fortuin zijn tweede van de avond in de touwen. De voor Roda zo zure 0-2 viel vlak voor rust, en toen even later het fluitsignaal klonk had de thuisploeg dus een kwartier om de goede moed weer te vinden.





Na rust streed de thuisploeg hard om een aansluitingstreffer te maken, maar het had moeite om gevaar te creëren. Twente verdedigde comfortabel, met de marge van twee doelpunten op zak. Roda zette met drie wissels alles op alles en zette een heus slotoffensief op. Via Rosheuvel werd Roda nog wel gevaarlijk, maar de tactiek van Roda sorteerde een averechts effect: de 0-3 viel in de 78e minuut.



Na een snelle counter wist invaller Yaw Yeboah om Ünal te bereiken, die de bal beheerst onder Benjamin van Leer doorschoot. Roda ging hierna voorzichtiger spelen om niet tegen een monsternederlaag aan te lopen, waardoor 0-3 ook de eindstand bleek. Zodoende kon Twente drie punten bijschrijven, terwijl Roda zich kan focussen op het belangrijke duel op bezoek bij ADO Den Haag.