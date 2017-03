Anastasiou baalt van gemiste kansen in eerste helft

23:20 – Trainer Yannis Anastasiou zag zijn elftal Roda JC Kerkrade vrijdag een goede eerste helft spelen tegen FC Twente. Desondanks gingen de Limburgers, die van de voorgaande vier thuisduels er drie winnend afsloten, in het Parkstad Limburg Stadion met 0-3 onderuit.



"We wilden vandaag een goede wedstrijd spelen. Ik vond ons ook goed beginnen. In de eerste helft hebben we denk ik drie keer één-tegen-één met hun keeper gestaan, maar we hebben niet gescoord. Dan maak je het jezelf moeilijk. Als je zes kansen krijgt, dan is dat veel voor ons, zeker voor één helft", baalde Anastasiou na afloop voor de camera van FOX Sports.



Bij rust stond het 0-2 voor Twente. "Ik vond ons achterin niet scherp, we maakten heel veel foutjes en gaven twee gemakkelijke goals weg", vervolgde Anastasiou. Voor de tweede helft deed de Griekse oefenmeester wat tactische omzettingen. Op papier zouden de Limburgers aanvallender gaan spelen. "Maar na rust was het moeilijker voor ons en creëerden we weinig. Onze keuzes waren niet goed in de tweede helft", besloot Anastasiou.