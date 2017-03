Spectaculaire zege NAC: "Voetballend ons beste duel"

9:58 – NAC Breda presteert dit seizoen wisselvallig in de Jupiler League, maar realiseerde vrijdagavond tegen Jong Ajax op spectaculaire wijze de derde zege in successie: 4-3. Trainer Stijn Vreven spreekt van één van de beste wedstrijden onder zijn leiding.



"Ik en mijn collega-trainers zijn blij dat we onze supporters eindelijk een ouderwets Avondje NAC hebben kunnen geven. Daar snakten we ook naar", stelt Vreven op de clubwebsite. "Vanavond hebben we gezien dat dit ook met de tegenstander te maken heeft. Je had twee ploegen die wilden voetballen en wilden aanvallen. Beide speelden om goals te maken. We hebben een wedstrijd gespeeld in dit stadion, met deze sfeer, met onze supporters die je wil zien: veel drang naar voren, met passie, met hart en verstand. Sinds ik hier ben is dit voetballend en voetbaltechnisch onze beste wedstrijd."



"We hebben geprobeerd negentig minuten druk te zetten, hun beste spelers niet in hun spel te brengen. Daar zijn we grote delen in gelukt", zegt hij tevreden. "We hebben bovendien prachtige goals gescoord. Ik ben ook kritisch, want sommige tegendoelpunten waren wel te vermijden. De ploeg is groeiende. We spelen volwassener, spelen zakelijker. We moeten echter nog beter worden, maar er zit veel groei in. Het is een leuk avondje geworden, dus ik ben zeer tevreden."



NAC staat momenteel zesde in de Jupiler League.