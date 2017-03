Tete wil blijven, maar 'heeft al tijdje niets meer gehoord'

10:47 – Als het aan Kenny Tete ligt, dan blijft hij de komende jaren het shirt van Ajax dragen. De rechtsback heeft echter al een tijdje niets meer vernomen van de club en weet daardoor niet of de Amsterdammers met hem verder willen.



"Mijn zaakwaarnemer Mino Raiola en ik hebben helaas al een tijdje niets meer van Ajax gehoord", stelt Tete, die nog een contract tot 2018 heeft, in De Telegraaf. "Marc Overmars heeft het nummer van Mino. Ik wil me volledig op Ajax focussen."



Toch hoopt hij dat er schot in de zaak komt. "Ik ben nog jong, speel al dertien jaar voor deze fantastische club, heb de hele jeugdopleiding doorlopen en ben doorgebroken. Het is jammer dat ik de laatste tijd niet veel kan laten zien wat ik kan. Ik ben voetballer geworden om te voetballen en niet om op de bank te zitten. Daarom doet de selectie voor Oranje me ook goed", zegt de verdediger, die donderdag tegen FC Kopenhagen al vroeg in de wedstrijd Joël Veltman verving.