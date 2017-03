Jonker kan weer juichen, RB Leipzig zakt weg in Bundesliga

17:24 – De clubleiding van VfL Wolfsburg zal geen spijt hebben van de aanstelling van Andries Jonker. De coach pakte vier punten in zijn eerste twee duels en heeft zaterdagmiddag wederom drie punten bemachtigd met de club: SV Darmstadt 98 werd met 1-0 geklopt. Ondertussen begint RB Leipzig af te haken in de Bundesliga en dirigeerde Anthony Modeste 1. FC Köln met een hattrick langs Hertha BSC: 4-2.



Bij Wolfsburg begon Riechedly Bazoer in de basis en was Jeffrey Bruma door een blessure afwezig. Tegen de hekkensluiter kwam de thuisclub wat moeizaam op gang, maar in de 45ste minuut werd de score geopend door Mario Gomez. De spits tekende met een kopbal bij de tweede paal voor zijn derde goal in drie wedstrijden. Kort na dat doelpunt liet Bazoer een enorme kans liggen op de 2-0. Uit een counter tikte de oud-Ajacied in vrijstaande positie naast het doel. Die misser had geen gevolgen, omdat Darmstadt in de tweede helft niet meer wist te scoren.



Waar RB Leipzig eerder een serieuze bedreiging vormde voor Bayern München, moet de promovendus nu vooral naar beneden kijken. De nummer twee van het klassement pakte voor vandaag slechts één punt uit de laatste twee duels en ging zaterdagmiddag met ruime cijfers onderuit bij nummer dertien Werder Bremen: 3-0. Zlatko Junuzovic nam met een heerlijk schot van afstand de 1-0 voor zijn rekening en na de pauze scoorde de thuisploeg nog twee keer. Florian Grillitsch en Florian Keine (blessuretijd) maakten het feest compleet voor Werder Bremen. Het gat tussen Leipzig en Borussia Dortmund, dat vrijdag al won, is hierdoor geslonken naar drie punten.



1899 Hoffenheim is dit seizoen nog steeds ongeslagen in de eigen Rhein-Neckar-Arena. Middenmoter Bayer Leverkusen, dat midweeks nog door Atlético Madrid uit de Champions League werd gebonjourd, werd met 1-0 opzij geschoven. De enige goal van de wedstrijd werd gemaakt door Sandro Wagner en viel een kwartier na rust. Voor hem kwam er zodoende een einde aan 458 minuten doelpuntloze minuten. Voor Leverkusen zijn de druiven zuur: de club wist niet één van de laatste vier competitiewedstrijden te winnen en is bezig aan kleurloos Bundesliga-seizoen.



1. FC Köln en Anthony Modeste zijn gezamenlijk bezig aan een geweldig voetbaljaar. De club staat op de knappe zesde plaats en wist concurrent Hertha BSC zaterdag een overtuigende 4-2 nederlaag toe te dienen. De grote man aan de zijde van de thuisploeg was, zoals zo vaak, Modeste. De Fransman nam drie doelpunten voor zijn rekening en bracht zijn seizoenstotaal daarmee op 22. Hij bezet daardoor de tweede plaats op de topscorerslijst van de Bundesliga.



Ondertussen speelde FC Augsburg met 1-1 gelijk tegen SC Freiburg. Jeffrey Gouweleeuw begon in de basis, maar werd al na 28 minuten geblesseerd naar de kant gehaald.