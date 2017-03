Cocu over eerste helft PSV: "Spelers misten agressie"

18 maart 2017 – Phillip Cocu zag PSV dankzij een treffer van Siem de Jong een zakelijke 1-0 overwinning boeken op Vitesse. De trainer was vooral niet te spreken over de eerste helft van zijn ploeg. Hij miste vooral een dosis agressie en uitstraling.



Voor rust kreeg PSV een paar kansen via onder anderen Siem en Luuk de Jong, maar verder viel er weinig te bewonderen in het Philips Stadion. "In de eerste helft presteerde het hele team ondermaats. Dat heb ik dan ook aangegeven in de rust. Zowel het middenveld als de voorhoede leed zoveel balverlies dat we nauwelijks meer aan voetballen toekwamen", aldus Cocu tijdens de perconferentie na afloop.



"Bij een aantal spelers miste ik ook gewoon een dosis agressiviteit. De uitstraling dat je wilt winnen. Als je niet goed speelt, moet je dat compenseren met teamgeest. Wat dat betreft hebben de jongens in de tweede helft de goede reactie gegeven", vervolgt de trainer, die aangeeft dat de treffer van De Jong was ingestudeerd. "De spelers denken daar zelf ook over mee. Maar het is mooi dat we zo vaak scoren vanuit hoekschoppen."