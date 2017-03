Zware blessure Buwalda, Guardado laat hamstring onderzoeken

18 maart 2017 – NEC Nijmegen zal het een tijd zonder Robin Buwalda moeten stellen. De verdediger heeft tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht (0-3 verlies) zijn enkelbanden ingescheurd. Het herstel daarvan zal vier tot zes weken in beslag gaan nemen.



Buwalda raakte al in de eerste minuut van de wedstrijd geblesseerd na een harde schop tegen zijn enkel. De verdediger moest daarop per brancard van het veld worden gedragen. Al in het stadion werd hij onderzocht, waarna de diagnose direct werd gesteld. In het meest gunstige geval mist Buwalda alleen de duels met Vitesse, Ajax en FC Groningen.



Guardado

Bij PSV viel Andrés Guardado na 68 minuten spelen uit. De middenvelder gaf aan niet langer verder te kunnen spelen vanwege hamstringklachten en werd vervangen door Jorrit Hendrix. Komende week laat hij zich bij de Mexicaanse nationale ploeg onderzoeken. Guardado kampte dit seizoen al eerder met problemen aan zijn hamstring.