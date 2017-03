Ten Hag: "Clean sheet is de basis van ons succes"

18 maart 2017 – Erik ten Hag was uitermate tevreden met de manier waarop FC Utrecht voor de dag kwam op bezoek bij NEC in Nijmegen. De trainer zag zijn ploeg een 0-3 overwinning boeken en stelt dat het harde werk van de afgelopen week is beloond.



De afgelopen week ging Ten Hag met zijn team aan de slag in de wetenschap dat de laatste gewonnen wedstrijd van FC Utrecht in Nijmegen uit 2008 stamde. "Vooraf was ik heel benieuwd naar mijn ploeg. We moesten leren hoe je anticipeert op een tegenstander die van instelling verandert. En een hoger rendement realiseren. Lukt dat, dan kun je het jezelf makkelijker maken. Vandaag heb ik NEC in drie formaties zien spelen. Maar wij hebben het niet toegelaten dat ze de partij kantelden", aldus de trainer op de website van FC Utrecht.



Utrecht kwam vrij gemakkelijk tot scoren in het Goffertstadion, maar volgens Ten Hag lag de basis van het succes bij de verdediging. "We hebben de wedstrijd van begin tot eind gedomineerd. Ik ben ook uitermate content met de clean sheet; dat we de nul hielden. Dat, de defensieve teamfunctie, is de basis van succes."