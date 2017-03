De Jong over selectie Oranje: "Waan van de dag heerst daar"

9:40 – Met Jeroen Zoet is er slechts één PSV'er vertegenwoordigd in de selectie van het Nederlands elftal. Siem de Jong, zaterdag de matchwinnaar tegen Vitesse, denkt dat het vooral komt omdat bij het selecteren van internationals de waan van de dag heerst.



Vooral veel spelers van Feyenoord kregen een uitnodiging voor Oranje. Daarnaast maakt Ajax-talent Matthijs de Ligt, die goed speelde in de Europa League tegen FC Kopenhagen, zijn debuut in de nationale selectie. "De waan van de dag heerst daar natuurlijk ook in. Maar Feyenoord draait ook gewoon een goed seizoen", aldus de middenvelder, die het selectiebeleid wel kan begrijpen. "Wij hebben ook geen Nederlandse centrale verdediger."



De Jong zorgde tegen Vitesse voor het enige doelpunt van de wedstrijd en scoorde alweer voor de vierde keer in drie duels voor PSV. "Ik heb er hard voor getraind en je moet natuurlijk ook wel een beetje geluk hebben. Maar ik ben blij dat ik belangrijk kan zijn. Het is een goed gevoel dat ik nu negentig minuten kan spelen. Nu moeten we hopen op puntenverlies van de concurrentie", besloot hij in gesprek met FOX Sports.