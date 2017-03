Koeman blij met topspits: "Iedereen houdt van Lukaku"

11:31 – Romelu Lukaku bewees zaterdag maar weer eens zijn waarde voor Everton. De Belgische spits scoorde tweemaal in blessuretijd waardoor de ploeg van Ronald Koeman uiteindelijk met 4-0 won van Hull City. De manager geniet van zijn aanvaller zolang dat nog kan.



In totaal maakte Lukaku al 21 doelpunten in de Premier League, waarmee hij momenteel bovenaan de topscorerlijst staat. "Iedereen houdt van hem, hij is een echte topspeler", aldus Koeman op de persconferentie na afloop. "Je kunt er 85 minuten in slagen om hem af te stoppen, maar één fout en hij slaat toe. Hij bleef tot de laatste seconde scherp en besliste zo de wedstrijd."



Het is nog altijd niet bekend wat Lukaku komende zomer gaat doen. De spits zelf liet weten wel open te staan voor een stap naar een grotere club, maar Everton wil hem koste wat kost behouden. "Natuurlijk willen we dat onze beste speler blijft. We gaan met ons project nu de goede kant op en dan verkoop je je beste spelers niet", benadrukt Koeman.