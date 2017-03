Jans vindt niet dat er een verbod op kunstgras moet komen

12:59 – Ron Jans is van mening dat er geen verbod op kunstgras in de Nederlandse competitie zou moeten komen. De trainer van PEC Zwolle, dat zelf ook op kunstgras speelt, ziet namelijk vele voordelen van een dergelijke mat. Het afschaffen zou clubs financieel in de problemen kunnen brengen.



Tegenover de NOS legt Jans uit waarom hij het kunstgras van PEC Zwolle totaal niet als een probleem ziet. "Als trainer is kunstgras een verademing. Het is nooit droog, nooit hobbelig en altijd beschikbaar. Ik hoef mijn trainingen er nooit op aan te passen. Iedereen kan erop terecht en wij kunnen altijd in het stadion trainen", stelt hij. Toch zijn er ook nadelen. "De korrels blijven een probleem. Die moeten gewoon worden vervangen door een type korrel waar geen enkele discussie over kan bestaan."



Afschaffen ziet de trainer totaal niet zitten. Voor veel clubs zou dat namelijk problemen opleveren. "Ik denk niet dat je van alle clubs die nu op kunstgras spelen, kunt vragen om weer terug te gaan naar echt gras. Dat brengt ze in financiële problemen en dat moet je niet willen. Of dat moet financieel gecompenseerd worden", aldus Jans.