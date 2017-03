Ajax mist Dolberg tegen Excelsior wegens liesblessure

13:12 – Ajax moet het zondagmiddag tijdens de wedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior zonder Kasper Dolberg stellen. De Deense spits heeft te veel last van een kneuzing in zijn liesstreek en valt af in de wedstrijdselectie, zo meldt Ajax via Twitter.



Dolberg liep de blessure op tijdens het Europa League-duel met FC Kopenhagen. De medische staf van Ajax had goede hoop dat de Deen op tijd hersteld zou zijn en daarom werd hij gewoon opgenomen in de wedstrijdselectie. Zondag bleek dat echter toch niet het geval te zijn.



Door de blessure van Dolberg speelt Bertrand Traoré als nummer negen en neemt Justin Kluivert zijn positie aan de rechterkant over. Daarnaast beginnen Nick Viergever en Joël Veltman op de bank in Rotterdam. Kenny Tete en Matthijs de Ligt staan daardoor in de basis.



Opstellingen

Excelsior: Hahn; Karami, De Wijs, Mattheij, Massop; Koolwijk, Faik, Hadouir; Elbers, Van Duinen en Fredy

Ajax: Onana; Tete, Sánchez, De Ligt, Sinkgraven; Schöne, Klaassen, Ziyech; Kluivert, Traoré en Younes