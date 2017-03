Uitgerekend Vilhena pegelt Feyenoord langs Heerenveen

14:23 – Tonny Vilhena was de afgelopen tijd misschien wel de meest besproken speler van Feyenoord. Na een vermeende 'elleboog' tegen Sparta kreeg de middenvelder drie duels schorsing aan de broek. Omdat Feyenoord echter in beroep ging, kon de linkspoot nog spelen tegen AZ (5-2) en sc Heerenveen. Dat bleek cruciaal, omdat Vilhena Feyenoord met een fraaie goal een 1-2 zege in Friesland bezorgde.



Het treffen tussen Heerenveen en Feyenoord was vanaf de eerste seconde een lust voor het oog. Terwijl de koploper uit Rotterdam-Zuid met een bomval uitvak de 5-2 zege op AZ een goed vervolg wilde geven, was het Heerenveen dat uiterst brutaal voor de dag kwam in het eigen Abe Lenstra Stadion. De Friezen maakten het Feyenoord zéér lastig in een wedstrijd met een zeer hoge intensiteit en veel felle duels.





Heerenveen, dat slechts één van haar laatste tien duels had gewonnen, was in de eerste helft zelfs de sterkere ploeg. Op een paar kansjes voor Dirk Kuyt na gaf de formatie van Jurgen Streppel maar weinig kansen weg tegen Feyenoord, dat geen vat kreeg op de vlijmscherpe Friezen. Het overwicht leidde tot meerdere kansen voor de pompeblêdenclub. Zo knikte Luciano Slagveer al snel de bal ternauwernood over het doel van Brad Jones, die weer fit is en daarom Kenneth Vermeer verving.



Na achttien minuten spelen viel de op dat moment meer dan verdiende 1-0. Reza Ghoochannejhad omspeelde Miquel Nelom met een schaar, werd neergehaald door de linksback en schoot daarna hard de door hem afgedwongen pingel tegen de touwen. Het was pas de eerste strafschop die Feyenoord tegen kreeg dit seizoen. Na de 1-0 van Reza verschalkte Jan-Arie van der Heijden bijna zijn eigen doelman met een kopbal en waren Pelle van Amersfoort en Reza nog dicht bij de 2-0. Een door Jones gepareerd schot van Lucas Bijker was het slofstuk van een zeer vermakelijke eerste helft.





Feyenoord was voor rust onder de indruk van de messcherpe Friezen, maar na de theepauze kwam de koploper ijzersterk uit de kleedkamer. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst greep Heerenveen bij de strot en liet niet meer los. Het werd min of meer prijsschieten in Friesland, waar Erwin Mulder wel een geweldige reflex in petto had na een kopbal van Eric Botteghin. De gelijkmaker liet echter niet lang op zich wachten: Nicolai Jørgensen ontving de bal in de kluts en prikte de 1-1 tegen de touwen.



De negentiende goal van het seizoen van de eredivisietopscorer kon door het volledig gekantelde speelbeeld niet uitblijven. Maar ook met een gelijke stand was Feyenoord allesbehalve tevreden. Het wilde meer, en dat kreeg het ook. Vilhena teisterde eerst al met een pegel de vuisten van Mulder en kroonde zich daarna tot goudhaantje van de Rotterdamse lijstaanvoerder. Hij nam een bal op snelheid met zijn hoofd aan schoot de bal knap hard en diagonaal in de verre hoek. Mulder had enkel het nakijken: 1-2.



Heerenveen was aangeslagen, maar ging met de impulsen van invallers Henk Veerman en Arber Zeneli op zoek naar een punt. Slagveer en Sam Larsson dwongen Jones tot een lastige redding, maar Feyenoord hield stand. De Rotterdammers hadden zelf vanuit de counter nog kunnen toeslaan via Jørgensen, maar de spits mikte vanuit kansrijke positie naast. Zo pakte Feyenoord, na een lastige eerste en een uitmuntende tweede helft, drie belangrijke punten.



Door de driepunter in het Abe Lenstra Stadion staat Feyenoord zeven punten los van Ajax, dat later op deze zondag bij Excelsior het verschil weer kan terugbrengen tot vier punten. De Amsterdammers zijn er alles aan gelegen om dat voor elkaar te krijgen, omdat de volgende wedstrijd misschien wel de spannendste en belangrijkste van het seizoen wordt: de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord op 2 april, in de Amsterdam ArenA.