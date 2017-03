Vrije trap Mertens helpt Napoli aan winst tegen Empoli

14:26 – Dries Mertens blijft maar scoren voor Napoli. Op bezoek bij Empoli schoot de Belg een vrije trap prachtig in de kruising. Mede daardoor won de ploeg uiteindelijk met 1-3. Napoli gaat daardoor op de ranglijst tijdelijk over AS Roma heen. Die club komt echter zondagavond nog in actie.



Mertens kreeg na zeven minuten al de uitgelezen kans om Napoli op voorsprong te zetten. Scheidsrechter Antonio Damato wees de bezoekers namelijk een strafschop toe, maar de aanvaller miste vanaf elf meter. Hij maakte het even later ruimschoots goed door een vrije trap op prachtige wijze in de kruising te schieten voor de 0-2. Even daarvoor had Lorenzo Insigne de score al geopend.



Enkele minuten voor rust mocht Napoli opnieuw proberen om te scoren vanaf elf meter. Ditmaal was het de beurt aan Insigne, die wel raak schoot: 0-3. Na de pauze zakten de bezoekers wat in en wisten ze niet meer te scoren. Empoli kwam dankzij Omar El Kaddouri nog op 1-3. Omdat de thuisploeg vanaf elf meter de aansluitingstreffer wist te maken, werd het in de slotfase nog even spannend.



Napoli bezet momenteel de tweede plaats in de Serie A met zeven punten achterstand op Juventus. Zowel de koploper als nummer drie AS Roma spelen zondagavond nog. Wint Roma van Sassuolo dan wordt Napoli weer naar plek drie verwezen.