Kuyt vindt zaak-Vilhena 'gek': "Hij verdient duidelijkheid"

16:08 – Dirk Kuyt fronst zijn wenkbrauwen, als hem in de mixed zone van het Abe Lenstra Stadion gevraagd wordt naar de situatie rond Tonny Vilhena. Er hangt de middenvelder een schorsing van drie duels boven zijn hoofd, maar wegens uitstel bij de beroepscommissie van de KNVB mocht Vilhena 'gewoon' meespelen tegen AZ (5-2 winst) en sc Heerenveen (1-2 winst). In Heerenveen kroonde Vilhena zich met een fraai schoot tot matchwinner.



Uitgerekend de man die een beroepszaak tegen zich heeft lopen, dus. "Ik vind het opmerkelijk", zegt Kuyt tegen de verzamelde media over de zaak rond Vilhena. "Die jongen verdient duidelijkheid. Het is gek dat hij zo lang moet wachten", stelt de aanvoerder van Feyenoord, die het des te mooi vindt dat Vilhena beslissend is. "Het is knap dat hij zich, ondanks alles, zo profileert."



Het duel tussen Heerenveen en Feyenoord was er een met twee gezichten, zag ook Kuyt. In de eerste helft was de Rotterdamse koploper matig, maar de tweede helft was stukken beter. "Het was een hele lastige wedstrijd, die veel kracht kostte. We kamen er moeilijk in op het moeizame veld. In de tweede helft zag men het team dat ze willen zien. We hebben het puur op karakter gedaan, we hebben de tegenstander opgevreten. Op een gegeven moment duwden we ze bijna het doel in. Het is een wapen dat we fysiek en mentaal zo sterk zijn", stelt Kuyt. "Dit geeft een heerlijk gevoel, ik ben echt blij met deze drie punten."



En dat terwijl er veel spelers bij Feyenoord ontbraken, zoals Eljero Elia, Terence Kongolo en Bilal Basaçikoglu. "Het is de kracht van dit Feyenoord: er zijn meer dan elf spelers belangrijk. Het gemis van een aantal jongens kunnen we moeiteloos opvangen. We hebben zo veel kwaliteit in de selectie zitten dat we het vermogen hebben om de posities op een andere manier in te vullen", aldus Kuyt, wiens rol zelf ook steeds wisselt. "Ik weet dat ik altijd mijn waarde kan hebben."