Tottenham boekt met invaller Janssen zege op Southampton

17:23 – Tottenham Hotspur won zondagmiddag in eigen huis met 2-1 van Southampton. Daardoor is het verschil met de nummer drie Manchester City weer drie punten. Vincent Janssen moest ondanks de afwezigheid van de geblesseerde Hary Kane genoegen nemen met een invalbeurt.



Binnen een kwartier was er de voorsprong van Tottenham Hotspur. Christian Eriksen werd net buiten het strafschopgebied aangespeeld en schoot vervolgens raak in de verre hoek: 1-0. Twintig minuten later was het weer raak voor de ploeg van Mauricio Pochettino. Steven Davis haalde Dele Alli onderuit in de zestien meter, waarna de Engelsman zelf aanlegde voor de penalty. Hij maakte vanaf de stip geen fout.



Na de rust was het Southampton dat iets terugdeed. James Ward-Prowse maakte op aangeven van Ryan Bertrand de aansluitingstreffer. Tottenham kreeg nog wel kansen om de score uit te breiden, via onder anderen invaller Janssen, maar gescoord werd er niet meer.