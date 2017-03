Bosz over De Ligt: "Dat gebeurt iedereen een keer"

17:40 – Peter Bosz liet zich na het gelijkspel tegen Excelsior kritisch uit over Ajax. De trainer vond zijn ploeg collectief een slechte prestatie leveren op Woudenstein. De fout van Matthijs de Ligt waaruit de Rotterdammers konden scoren, nam hij de verdediger niet al te kwalijk.



"Deze uitslag hebben wij geheel aan onszelf te danken", was Bosz duidelijk in gesprek met FOX Sports. "We waren absoluut niet goed genoeg om kans te maken op de overwinning. De passing was echt dramatisch waardoor we er niet in slaagden om het Ajax-spelletje met hoge balcirculatie te spelen. Ik geloof niet dat het iets te maken had met de spanningsboog of de wedstrijd tegen FC Kopenhagen."



De trainer ging ook nog in op vragen over De Ligt. "Zoiets mag natuurlijk niet gebeuren, maar het gebeurt wel. Het overkomt iedereen wel een keer tijdens zijn carrière, maar Matthijs weet zelf ook wel dat het niet kan. Het was aan het begin van de wedstrijd en hij moest door. Daar wordt hij een grote jongen van", zegt Bosz, die het talent niet veel kwalijk neemt. "We maakten gelukkig snel de gelijkmaker en hadden nog tijd genoeg om te winnen. Maar het zat er gewoon niet in. Of we de titel vandaag hebben weggegeven? Nee."