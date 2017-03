Schalke 04 boekt kleine uitzege bij FSV Mainz

17:43 – Schalke 04 heeft op bezoek bij FSV Mainz 05 zijn pas zijn tweede uitzege van het seizoen geboekt. Een paar dagen na de plaatsing voor de kwartfinale van de Europa League won de ploeg met Gelschenkirchen met 0-1, waardoor de ploeg voorlopig weer plaatsneemt in het linkerrijtje.



Bij Europese oponnent van Ajax was er geen speeltijd voor Klaas-Jan Huntelaar. De aanvaller zat wel op de bank, maar was niet nodig voor Die Köningsblauen. Schalke was vooral in de openingsfase heel sterk, waarin het Mainz terugdrong tot in het eigen doelgebied, maar tot veel kansen leidde dat niet. De beste mogelijkheid was voor rust voor de thuisploeg via Danny Latza, maar hij zag zijn schot naasttikt worden.



Direct na de pauze sloeg Schalke toe. Na een goede combinatie met Guido Burgstaller wist Sead Kolasinac het net te vinden met een lage schuiver. De score had nog vervolgens hoger kunnen uitvallen, maar Nabil Bentaleb miste een opgelegde kans op de 0-2.