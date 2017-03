Toornstra: "We merken dat we steeds dichterbij komen"

21:30 – Feyenoord was al een tijd lang titelkandidaat nummer één en de kampioenskansen van de Rotterdammers zijn na afgelopen weekend alleen nog maar groter geworden. Omdat de koploper zelf een 1-2 zege neerzette bij sc Heerenveen en concurrent Ajax twee punten morste bij Excelsior (1-1), is het gat tussen de twee rivalen opgelopen tot zes punten.



Feyenoord had het zondagmiddag lastig in het Abe Lenstra Stadion, waar Heerenveen uiterst brutaal uit de startblokken schoot en na 45 minuten spelen verdiend op een 1-0 voorsprong stond. Na rust tapte Feyenoord echter uit een ander vaatje, waardoor de verhoudingen volledig kantelden. Door treffers van Nicolai Jørgensen en Tonny Vilhena werd het 1-2 voor de equipe van coach Giovanni van Bronckhorst. "Ik denk dat we uiteindelijk verdiend gewonnen hebben, op basis van de tweede helft", zegt Jens Toornstra tegen FCUpdate.nl over het pittige middagje in Heerenveen.



Dat Feyenoord zo slap begon, had de middenvelder niet verwacht. "Ik had het niet het idee dat het door de spanning kwam. Heerenveen begon gewoon veel scherper. Ze hadden in ons in de tang en dat deden ze goed. Wij kwamen overal te laat, zij waren gewoon steeds een stukje sneller dan wij. In de tweede helft waren we veel sterker en scherper in de duels", vertelt Toornstra. "We stonden beter en gingen meer voetballen. Ik denk dat we toen ook zat kansen gecreëerd hebben; twee goals was uiteindelijk eigenlijk nog te weinig. Maar drie punten, dat is het belangrijkste in deze fase", aldus de Feyenoorder.



Omdat Ajax slechts een puntje overhield aan het treffen met Excelsior, groeit bij Feyenoord steeds meer het besef dat de eerste landstitel sinds 1999 haalbaar is. "We merken dat we steeds dichterbij komen", stelt Toornstra. "Maar we moeten iedere wedstrijd weer alles geven om het maximale eruit te kunnen halen. Ik denk dat de volgende wedstrijd héél belangrijk wordt, maar ook heel leuk om te spelen zal zijn", wijst Toornstra al naar de Klassieker tegen Ajax op 2 april, in de Amsterdam ArenA. Maar voordat het zo ver is, maakt de Feyenoorder zich op voor de trip met Oranje naar Bulgarije.