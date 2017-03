Jørgensen maakt fans gek met goals: "Maar dat zijn ze altijd"

7:00 – Mocht Feyenoord dit seizoen in haar kampioensmissie slagen, dan verdient Nicolai Jørgensen misschien wel een standbeeld. De Deense spits, afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro gekocht van FC Kopenhagen, is tientallen karaat goud waard voor de koploper. In de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen stond de goaltjesdief al voor de zoveelste keer op de goede plek, waardoor hij de basis kon leggen voor de 1-2 overwinning.



Trots man

Voordat Tonny Vilhena de 1-2 aantekende, frommelde Jørgensen de gelijkmaker tegen de touwen na een klutssituatie. "Hoe de bal daar kwam? Ik heb geen flauw idee. Ik zag in een mêlée van spelers niet wat er gebeurde, maar als spits is het altijd lekker om een doelpunt te maken. Het was niet de mooiste, maar wel een belangrijke", vertelt de Deen na de driepunter in Friesland. De goal van Vilhena was mooier, vond ook Jørgensen. "Dit was prachtig, echt briljant. Hij kreeg een goede bal van Steven, maar deed de rest helemaal zelf. Ik heb het al vaak gezegd: Tonny en Karim (El Ahmadi, red.) zijn de belangrijkste spelers van het team, omdat ze de boel bij elkaar houden."



Daarmee cijfert Jørgensen zichzelf een beetje te veel weg. De 26-jarige Scandinaviër is in de Eredivisie niet alleen de koning van de doelpunten (negentien stuks), maar leidt ook het assistklassement (tien stuks). "Ik had op voorhand niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Als je voor het seizoen aan mij zou vertellen dat ik zo veel doelpunten zou maken, was ik een trots man geweest. Voor een spits is het natuurlijk ook niet normaal om tien assists achter je naam te hebben staan. We spelen nou eenmaal op een manier waarbij ik ook in de positie kom om andere spelers in stelling te brengen. Dat is mooi. Ik ben blij en trots dat ik het team op deze manieren kan helpen."



Gekke fans

Mocht Jørgensen het seizoen afsluiten als topscorer en assistenkoning van de Eredivisie, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat hij tevreden is. "Dat hangt ook van iets anders af", knipoogt Jørgensen. De titel, vult FCUpdate.nl alvast voor hem in. "Ja, natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste doel. We moeten in de race blijven en er elk weekend alles aan doen om deze mooie plek op de ranglijst te behouden."

Omdat Feyenoord maar goed blijft presteren en Ajax averij opgelopen heeft tegen Excelsior (1-1), wordt de kans op de eerste landstitel sinds 1999 steeds groter. "Maar daar zijn we nu echt nog niet zo veel mee bezig. Ik moet the boring thing elke keer weer zeggen: er praten veel mensen over het kampioenschap, maar wij moeten helemaal niet op die manier denken. Wij moeten gewoon lekker onze wedstrijden spelen. We leggen onszelf wel veel druk op, maar niet omdat de mensen erover praten. Het willen winnen zit in het aard van het beestje."



Maar toch: de fans van Feyenoord worden steeds gekker door de heersende titelkoorts. "Gek zijn ze altijd, wat er ook gebeurt", knipoogt Jørgensen. "Dat is gewoon normaal in Rotterdam", besluit de Deen, die dit uiteraard positief bedoelt.



Door: Koen Jans