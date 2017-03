Scorende Van Overeem: "Was ver verwijderd van een basisplek"

20:43 – Joris van Overeem kon dit seizoen lang niet altijd op een basisplaats rekenen bij AZ, maar de laatste weken mag hij weer starten. Tegen ADO Den Haag (4-0 overwinning) beloonde hij het vertrouwen van trainer John van den Brom met een doelpunt.



"Ik was een paar maanden gleden ver verwijderd van een basisplek. Ik ben hard blijven trainen en heb gewacht op mijn kans. En die is gekomen. Tegen Cambuur (halve finale van de KNVB-beker,red.) heb ik 'm tijdens een invalbeurt gepakt", zo stelt de middenvelder na afloop tegenover het clubmedium.



"We hebben er vandaag met z'n allen veel energie ingegooid", vervolgt Van Overeem. "We hadden ook veel diepgang en beweging. Iedereen wilde de bal hebben. Dan is het makkelijk meevoetballen. Ik ben blij dat het er nu uit komt. Deze lijn moeten we richting de bekerfinale doortrekken."