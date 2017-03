Luis Enrique prijst Gomes: "Mooie toekomst bij Barça"

8:27 – FC Barcelona beleefde zondagavond een lastige eerste helft tegen Valencia, maar met een numerieke meerderheid (Eliaquim Mangala kreeg een rode kaart) trokken de Catalanen in de tweede helft alsnog de wedstrijd naar zich toe. Lionel Messi maakte twee doelpunten en passeerde daarmee Bas Dost weer in het Gouden Schoen-klassement, terwijl Luis Suárez en André Gomes ook trefzeker waren. Luis Enrique is content.



"Het was een complete wedstrijd, met alles erop en eraan", concludeert Luis Enrique na de 4-2 overwinning in Camp Nou. "We hebben het goed gedaan tegen een defensief ingestelde ploeg. We hebben veel kansen gecreëerd, terwijl Valencia het ons altijd zeer lastig maakt. We moesten echter geduldig zijn, omdat we het pas laat af wisten te maken", aldus de trainer van Barça, die Valencia er een aantal keren gevaarlijk uit zag komen. "Dat is logisch, als zij zo verdedigend spelen en snelle buitenspelers hebben."



Barça acteerde tegen Valencia weer in de 3-4-3 formatie, maar Luis Enrique geeft aan dat dit niet de 'vaste' formatie zal worden. "We gaan wel weer een keer terug naar 4-3-3. De optie om 3-4-3 te spelen is wel interessant. Je neemt dan wel risico's. Het belangrijkste blijft dat de spelers tot hun recht komen", aldus Luis Enrique, die de loftrompet steekt over de regelmatig bekritiseerde André Gomes. "Hij beschikt over veel kwaliteiten en heeft veel potentie. Er is een mooie toekomst voor hem weggelegd bij Barça, hij wordt een zeer belangrijke speler voor de club."