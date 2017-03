Drama in Noord-Ierland: aanvoerder Derry City overleden

9:48 – Noord-Ierland is in diepe rouw gedompeld. Ryan McBride, de aanvoerder van Derry City, is plotseling overleden. De oorzaak van zijn dood is nog niet bekend. De verdediger is slechts 27 jaar geworden.



McBride is een dag na de 4-0 overwinning van Derry City op Drogheda United, een wedstrijd in de hoogste competitie van Noord-Ierland, overleden. De aanvoerder van de Noord-Ierse club speelde nog negentig minuten mee in deze wedstrijd. Het is de tweede keer in ruim een jaar tijd dat Derry City te maken krijgt met een drama. Vorig jaar overleed spits Mark Farren op 33-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.



"Dit nieuws komt zo hard aan", treurt Phil O'Doherty, de voorzitter van Derry City, in gesprek met de BBC. "De spelers en het management zijn in shock. Dit is een extreem zware periode voor iedereen. Hij was ongelofelijk gerespecteerd, de ideale aanvoerder."