Zoet 'alvast' in oranje: "Was niet om iets aan te geven"

10:01 – Bondscoach Danny Blind heeft drie keepers opgeroepen voor de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (zaterdag) en de oefeninterland tegen Italië (de dinsdag erna): Jeroen Zoet, Jasper Cillessen en Michel Vorm. Afgaande op het aantal speelminuten, is Zoet de favoriet om onder de lat te staan in Sofia. Opvallend genoeg trad de goalie van PSV afgelopen zaterdag al aan in een oranje tenue.



Het was geen statement van Zoet, zo zegt hij na zijn clean sheet tegen Vitesse (1-0) tegen het Eindhovens Dagblad. "Het was zeker niet de bedoeling om daar iets mee aan te geven richting de bondscoach. In overleg met de sponsor van PSV zijn deze kleuren al eerder gekozen. Geel en groen is dit seizoen mogelijk, of oranje. Nu viel de keuze een keer hierop", legt Zoet uit.



Toch hoopt Zoet natuurlijk dat hij onder de lat zal staan tegen Bulgarije. "Ik ben blij met onze punten en richt me vanaf maandag volledig op Oranje", aldus de goalie van PSV, die dit seizoen al tien keer de nul hield bij PSV, in 24 optredens.