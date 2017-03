Mourinho: Ferguson van harte welkom in kleedkamer

16:03 – Sir Alex Ferguson houdt zich na zijn vertrek als manager bij Manchester United in de zomer van 2013 veelal op de achtergrond, maar mogelijk keert de 75-jarige Schot weer terug in de kleedkamer van de Engelse topclub. José Mourinho heeft de meest succesvolle coach uit de clubhistorie laten weten dat hij altijd welkom is in de kleedkamer.



Nadat Ferguson in juli 2013 na zijn dertiende landskampioenschap werd opgevolgd door David Moyes, hield hij zich afzijdig bij de gang van zaken rond Man United. Dat verandert mogelijk door de komst van Mourinho. "Na wedstrijden komt hij samen met Sir Bobby Charlton en de directeur naar beneden, maar hij is de enige die niet in de kleedkamer komt. Ik heb hem verteld dat hij zich vrij moet voelen om alles te doen wat iemand van zijn statuur kan doen voor de club", zegt Mourinho tegen het Portugese SIC.



"We hebben altijd een vriendschap met elkaar gehad. We sturen elkaar smsjes en verjaardags- en kerstkaarten. Hij wilde vertrekken en niet meer terugkeren, maar ik heb hem verteld dat het niet logisch is dat wij een privétrein nemen en hij los van ons met de auto reist. Maar hij heeft zo veel respect dat hij zelfs een beetje verlegen is", besluit Mourinho. "Hij is een geweldige ambassadeur voor de club."