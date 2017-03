Giroud hoopt dat Wenger bij Arsenal besluit te blijven

20 maart 2017 – Olivier Giroud zou graag zien dat Arsène Wenger een nieuw contract tekent bij Arsenal. De manager ligt zwaar onder vuur na de mindere prestaties van de club de afgelopen weken en laat binnenkort weten of hij vertrekt of zijn verbintenis juist gaat verlengen.



Het huidige contract van Wenger loopt aankomende zomer af en veel van de Arsenal-supporters spraken al uit dat ze de manager het liefst zien vertrekken. Giroud hoopt dat zijn trainer en landgenoot er juist voor kiest om te blijven. Net als de rest van de spelersgroep, aldus de Fransman.



"Wij willen dat Arsène een nieuw contract gaat tekenen. We willen dat hij doorgaat en iedereen in de groep staat achter hem", spreekt Giroud zich uit in een interview met InfoSport Plus. Volgens de aanvaller is het seizoen van Arsenal ook nog helemaal niet verloren. "We willen de FA Cup winnen en daarnaast gaan we voor directe plaatsing in de Champions League."