Nainggolan: "Ik schaam me er niet voor dat ik rook"

20 maart 2017 – Radja Nainggolan mocht zich maandag weer bij België melden nadat hij in de afgelopen interlandperiode nog gepasseerd werd door bondscoach Roberto Martinez. De middenvelder van AS Roma wil na die teleurstelling vooral vooruit kijken.



Nainggolan kreeg nadat hij gespot werd met een sigaret veel kritiek op zijn levensstijl. De Belg laat echter weten het geen probleem te vinden zolang hij goed presteert. "Ik weet dat ik normaal het goede voorbeeld moet geven, ik heb ook kinderen... Maar ik moet ook gewoon mijn werk doen. Ik ben voetballer en dat is wat ik moet doen: presteren op het veld. Mijn rookgedrag is nu toch al bekendgeraakt bij iedereen, ik kan het niet langer verstoppen. Ik schaam me er niet voor", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.



De AS-Roma middenvelder wil nu bij het nationale elftal van België laten zien waar hij als voetballer toe in staat is. "Ik vond het heel teleurstellend om te zien dat ik na mijn goede EK niet meer geselecteerd werd. Maar ik vermoed dat de bondscoach wel zijn redenen zal gehad hebben om me niet op te roepen. Ik kijk nu vooruit."