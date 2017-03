Mertens wil Chinese overname Belgische club voorkomen

20 maart 2017 – Het Belgische OH Leuven dreigt over te worden genomen door Chinese investeerders. De groep uit dat land heeft inmiddels al een principeakkoord bereikt met de club. Investeerders uit Leuven willen echter voorkomen dat OHL echt in Chinese handen valt.



De groep uit Leuven, genaamd OHL op Dreef, deed daarom een tegenbod. "We zijn erin geslaagd meerdere Vlaamse ondernemers en investeerders bij elkaar te brengen. Zij hebben zich principieel akkoord verklaard om samen te werken voor de overname van de club", zo valt te lezen in een statement van de groepering, waar ook Belgisch international Dries Mertens deel van uitmaakt. De aanvaller van Napoli werd geboren in Leuven.



Volgens de groep is het beter als Leuven, afgelopen seizoen nog actief op het hoogste niveau in België, in Belgische handen blijft. "Dit bod verstevigt volgens ons de basis waarop de club in de toekomst verder uitgebouwd kan worden en met de ambitie een vaste stek in de top twaalf van het Belgische voetbal te verwerven."