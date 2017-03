Neymar: "Zou ooit nog graag in de Premier League spelen"

0:01 – Neymar is momenteel één van de sterspelers van FC Barcelona, maar verwacht niet dat hij zijn hele leven bij die club zal blijven. Mocht hij vertrekken uit Spanje dan is dat zeer waarschijnlijk voor een club in de Premier League, zo zegt de aanvaller tegenover The Sun.



"De Premier League is een competitie die ik bewonder. Ik hou van de speelstijl en de clubs", vertelt Neymar, die een transfer niet uitsluit. "Ik zou daar op een dag best willen spelen. Ik heb altijd al bewondering gehad voor Manchester United, Arsenal, Chelsea en Liverpool. Dat zijn de teams die altijd meedoen om de prijzen. In de Premier League weet je nooit wie er gaat winnen of wie er kampioen wordt, het is elk seizoen weer een verrassing."



Daarnaast zijn ook de trainers die werkzaam zijn in de Premier League een reden voor Neymar om naar Engeland te komen. "Je hebt topmanagers als Pep Guardiola en José Mourinho. Dat zijn trainers met wie ik ooit nog graag zou samenwerken", aldus de Braziliaan.