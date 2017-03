Zuid-Afrikaanse bond twijfelt over 'Nederlander' Mokotjo

9:11 – De voetbalbond van Zuid-Afrika onderzoekt of Kamohelo Mokotjo nog voor de nationale ploeg mag uitkomen, nu hij een Nederlands paspoort heeft. De 26-jarige middenvelder van FC Twente voetbalt sinds 2009 in Nederland en kreeg eind vorig jaar een paspoort van dit land.



Mokotjo heeft zich wel in Durban gemeld voor de oefenwedstrijden tegen Guinee-Bissau en Angola. "Kamohelo wil graag spelen, maar het is nu aan de Zuid-Afrikaanse bond en de overheid of hij nog voor ons land kan uitkomen", zegt interim-bondscoach Owen da Gama. Mokotjo speelde tot dusver zes interlands voor de gastheer van het WK 2010.



Lars Veldwijk, die eind vorig jaar debuteerde bij Zuid-Afrika, is ook opgeroepen.