Ajax in uitverkochte Amsterdam ArenA tegen Schalke 04

13:37 – Ajax heeft alle kaarten die het beschikbaar had voor de thuiswedstrijd tegen Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League binnen vier dagen verkocht, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen.



Mogelijk krijgen de Amsterdamse fans die nu naast een kaartje hebben gekregen een herkansing. Wellicht komen er tickets terug vanuit de UEFA of de gereserveerde certificaathoudersplaatsen. Ajax speelt op donderdag 13 april eerst thuis tegen Schalke 04, de return is een week later in Gelsenkirchen.



Ajax bereikte vorige week voor het eerst sinds 2003 een Europese kwartfinale. In de achtste finales was het over twee wedstrijden met 3-2 te sterk voor FC Kopenhagen.