Duitsland mist drietal, Hazard voor Hazard bij België

14:48 – Duitsland kan morgen (woensdag) in de oefenwedstrijd tegen Engeland niet beschikken over Mesut Özil, Julian Draxler en Mario Gomez, zo heeft bondscoach Joachim Löw dinsdag laten weten. Het drietal is niet fit.



Özil, Draxler en Gomez kampen alle drie met een lichte blessure en volgens Löw hebben ze nog enkele dagen nodig om te herstellen. Mogelijk kunnen ze komende zondag wel spelen in de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Azerbeidzjan. Özil en Draxler hebben allebei last van een spier in het bovenbeen, Gomez heeft een spierblessure.



Hazard voor Hazard

België heeft komende zaterdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland toch een Hazard in de gelederen. Eden Hazard haakte af met een kuitbeenblessure, bondscoach Roberto Martínez heeft zijn broer Thorgan Hazard als vervanger opgeroepen. De speler van Borussia Mönchengladbach zat recentelijk ook in de lappenmand en werd om die reden buiten de selectie gelaten, maar maakte afgelopen weekend bij zijn club zijn rentree.Mogelijk kan Eden Hazard volgende week dinsdag wel spelen in het oefenduel met Rusland.