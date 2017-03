Braafheid keert terug: "Leefde er naartoe met heel veel angst"

17:50 – Slechts 59 minuten maakte Edson Braafheid dit seizoen in de Eredivisie. Het ging al in augustus mis voor de linksback, toen hij in de uitwedstrijd tegen Vitesse (1-1) zijn achillespees afscheurde. Dinsdag maakte hij na lang revalideren zijn rentree voor FC Utrecht in de oefenwedstrijd tegen NAC Breda (1-1).



"Ik wilde van het moment gaan genieten. Natuurlijk leef je naar dit moment toe, maar wel met heel veel angst. Kom ik die eerste paar minuten door? Het is een heel vervelende periode voor mij geweest", vertelt de verdediger na afloop tegen RTV Utrecht.



"Ik wil dat moment niet nog eens meemaken, dus daar heb ik wel een bepaalde angst voor gehad, dus dat wilde ik van me af kunnen spelen", vervolgt Braafheid. "Ik heb nergens last van gehad en heb vertrouwen in het lichaam. Mijn kracht is natuurlijk nog niet wat het moet zijn, maar nu met dit soort minuten en de training komt dat goed."