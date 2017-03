Klopp verrast door Coleman: "Normaal bel je de trainer eerst"

19:24 – Niet alleen in Nederland wordt een zeventienjarige spelers met weinig vlieguren op het hoogste niveau opgeroepen, ook Wales laat een jonkie invliegen. Ben Woodburn kan deze weken zijn debuut maken, dit tot grote verrassing van zijn trainer Jürgen Klopp.



"Normaal gesproken wanneer je een jongen van zeventien opneemt in de selectie bel je eerst even met zijn trainer", is het verwijt van de Duitse manager naar bondscoach Chris Coleman tegenover de BBC. "Ik denk ook helemaal niet dat Coleman hem zo goed kent."



"Uiteraard is Ben blij met de selectie, dus ik ben blij voor hem", vervolgt Klopp. "Of ik vind dat hij nu al geselecteerd moet worden? Nee, eigenlijk niet. Maar dat is geen probleem. Ik weet honderd procent zeker dat Ben er goed mee om zal gaan.



Tot dusver speelde Woodburn pas 314 minuten in het eerste van Liverpool. Dat zijn er een stuk minder dan zijn leeftijdsgenoot Matthijs de Ligt bij Ajax. Hij zit voor het eerst bij Oranje na 883 minuut in de hoofdmacht te hebben afgewerkt.