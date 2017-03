Groep G: Italië wint duizendste duel Buffon, ook zege spanje

22:42 – Italië heeft de duizendste wedstrijd van doelman Gianluigi Buffon omgezet in een overwinning. Albanië werd met 2-0 verslagen. Spanje heeft vrijdagavond in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Israël een 4-1 overwinning geboekt. Door de overwinning gaat de ploeg van Julen Lopetegui aan kop in groep G. Ook Macedonië pakte drie punten. Op bezoek bij Liechtenstein werd met 0-3 gewonnen.



Italië-Albanië

Daniele de Rossi opende na dertien minuten vanaf de stip de score voor Italië. Ondanks de overmacht kwam de thuisploeg echter lange tijd niet tot scoren. Het duel lag ook nog een tijdje stil doordat de Albanese supporters vuurwerk op het veld gooiden.



Tien minuten voor tijd scoorde Italië nogmaals. Ciro Immobile maakte er 2-0 van. Daardoor werd het duizendste duel in de loopbaan van Buffon met een goed gevoel afgesloten. Italië heeft net als Spanje dertien punten, maar het doelsaldo van de Spanjaarden is net iets beter.



Spanje-Israël

Spanje kende in eigen huis weinig problemen met Israël. Na dertien minuten opende David Silva op aangeven van Jordi Alba de score. Vlak voor rust verdubbelde Vitolo met een beetje geluk de stand. Hij leek de bal in eerste instantie verkeerd te raken, maar trof toch doel.



Ook Diego Costa kwam nog op het scorebord te staan. Hij kopte uit een corner de 3-0 binnen. Israël deed nog iets terug via Lior Rafaelov, maar even later bepaalde invaller Isco de eindstand op 4-1.



Liechtenstein-Macedonië

Macedonië heeft de eerste punten gepakt in Groep G. Liechtenstein werd vrijdagavond met 0-3 verslagen. Boban Nikolov en tweemaal Ilija Nestorovski zorgden voor de doelpunten. Macedonië is de nummer vijf in Groep G met drie punten terwijl Liechtenstein nog helemaal geen punten heeft.