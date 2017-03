Stans op dood spoor: "Las in krant dat ik overbodig was"

15:45 – Met torenhoge verwachtingen werd Jeff Stans afgelopen zomer binnengehaald bij NAC Breda. Vreemd was dat niet: bij Excelsior had hij jarenlang goed gespeeld in de Eredivisie en nu ging hij zijn geluk een stapje lager beproeven. De middenvelder wist de verwachtingen echter niet waar te maken en zit op een dood spoor in Breda. Hij spreekt van een moeilijk jaar.



In het eerste halfjaar van het seizoen was Stans nog basisspeler en tweede aanvoerder, maar een week na het ontslag van Marinus Dijkhuizen hoorde hij dat hij mocht vertrekken. "Ik heb toen gezegd: 'Schrijf me niet af, ik wil hier bij NAC slagen.' Ik zat in een moeilijke periode", reconstrueert hij in BN De Stem. "Ik speelde niet en mijn oma, die heel belangrijk voor me was, kwam begin februari te overlijden. Dat zijn dingen die meespelen. Ik zat in een rollercoaster waarbij frustraties en boosheid om voorrang vochten. En dan lees ik in de krant dat ik overbodig ben, nee dat zijn geen leuke dingen. Dat doet wat met je. Toch ben ik gebleven, omdat ik geloof in mezelf. Om het geld is het mij niet te doen, echt niet. Zo zit ik niet elkaar. Dat is geen reden geweest om te blijven bij NAC."



Stans wacht nu op een kans en mag af en toe invallen. "Ik ben niet iemand die conditioneel gezien veel wedstrijdritme nodig heeft. Het gaat bij mij om de inhoud, dat zit goed omdat ik met het tweede veel gespeeld heb. Dat zijn niet de allerleukste potjes, maar wel noodzakelijk om fit te blijven."



Hij hoopt nog altijd op een kentering bij NAC, waar hij bezig is aan zijn eerste seizoen. "Ik kon bij Excelsior blijven, terwijl ook andere clubs in de Eredivisie interesse hadden. Toch heb ik bewust voor de eerste divisie gekozen, voor NAC met name omdat ik geloofde in dit project. Ik ben gretig en wacht op een volwaardige kans en hoop straks net op tijd voor de play-offs mij in het elftal te hebben gespeeld. Opgeven doe ik niet, zo zit ik niet in elkaar. Het seizoen is nog lang niet ten einde."