Dost: "Ik heb nog vertrouwen in de tweede plaats"

0:52 – Bas Dost weigert zich neer te leggen bij de stelling dat het Nederlands elftal al zo goed als kansloos zou zijn voor plaatsing voor het WK 2018 in Rusland. De spits van Sporting CP raapt, ondanks de bittere en pijnlijke 2-0 verliespartij in en tegen Bulgarije, wat restjes hoop bij elkaar.



"Dit is heel vervelend, echt heel vervelend", zegt Dost na afloop van de deceptie in Sofia in gesprek met FCUpdate.nl. "Dit is echt niet uit te leggen, we hadden dit totaal niet verwacht. Hier zijn we natuurlijk niet blij mee. Hoe dit komt? Dat is een goede vraag... We kregen twee keer een snelle goal tegen, waardoor alles uit de kast moesten halen om het nog recht te kunnen trekken. Ik denk dat we er alles aan gedaan hebben, maar het mocht niet zo zijn..."



Dost zag Matthijs de Ligt bij zijn debuut tot twee keer toe in de fout gaan bij de goals van Spas Delev. "Dat kan natuurlijk gebeuren. Ik denk dat hij sterk genoeg is om hier mee om te gaan. Ik denk ook dat er genoeg ervaren collega's zijn die hem kunnen en zullen helpen. Maar je moet het ook niet allemaal op één jongen afschuiven. We hebben bijvoorbeeld ook geen goals gemaakt. Dat ligt ook aan mij en andere teamgenoten. Het zij zo."



Op slag van rust kreeg Dost een goede mogelijkheid om voor de aansluiting te zorgen. "Het was geen makkelijke kans. De bal kwam net iets te ver achter me. Ik raakte hem vrij goed, maar hij ging er nét naast. Heel vervelend. Het was een moment geweest om te scoren. In de tweede helft heb ik nog een paar ballen afgelegd, maar het mocht helaas niet zo zijn."



Door de zure nederlaag in het Vasil Levski Stadion staat Nederland respectievelijk zes, drie en twee punten achter Frankrijk, Zweden en Bulgarije in de kwalificatiereeks. Het WK is, kortom, zeer ver weg. "We kunnen er heel treurig over doen, maar we kunnen er ook heel simpel over zijn: we moeten nog thuis tegen Zweden en ik heb nog wel vertrouwen in de tweede plaats", besluit Dost.