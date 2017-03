Strootman: "Werkelijk dramatisch, we schamen ons"

1:10 – Kevin Strootman was in de treurige WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (2-0 verlies) geen schim van de speler die hij normaliter is. De middenvelder grossierde in balverlies en was na afloop de eerste om toe te geven dat hij geen beste beurt maakte in het Vasil Levski Stadion. Hij schaamt zich voor de prestatie van Oranje, zo zegt hij tegen FCUpdate.nl.



"Het was werkelijk dramatisch", zo luidt de conclusie van Strootman. "Ik weet niet hoe het komt. Als ik dat wel geweten had, dan had ik het vooraf al wel proberen om te zetten of gezegd dat Blind mij beter niet kon opstellen, of iemand anders. Het was niks. We moeten ons schamen en zorgen dat we het veel beter gaan doen. Het is logisch dat we bakken kritiek over ons heen krijgen. Dat moeten we accepteren. We spelen namelijk voor het Nederlands elftal. We hebben jammer genoeg totaal niet laten zien dat we daarin thuishoren."



Strootman zegt niet voor niets dat hij zichzelf misschien wel met terugwerkende kracht niet opgesteld zou hebben, als hij dat kon. Hij beseft dat hij een van zijn mindere duels in Oranje speelde. "Het was slecht, van mijn kant ook. Ik denk dat iedereen dat heeft kunnen zien", aldus Strootman, die zag dat het hele team in de malaise deelde. "We hebben allemaal onder ons niveau gevoetbald. We hebben dingen geprobeerd en wat kleine kansjes gecreëerd, maar we schoten in de 44ste minuut pas voor het eerst richting hun doel. Zij schoten ook maar twee keer, maar die bal viel er beide keren wel in."



Ondanks de slechte uitgangspositie, weigert Strootman de handdoek in de ring te gooien. "Als ik er niet meer in zou geloven, dan kunnen we net zo goed met z'n allen zeggen dat we stoppen en dat we de rest schriftelijk afdoen. We moeten gewoon door. Er gebeuren genoeg gekke dingen in het voetbal. We moeten nu de punten gaan pakken. Na zo'n wedstrijd klinkt dat allemaal leuk en aardig, maar het is nog niet klaar", zegt Strootman.