Wijnaldum baalt: "Ik had wel op meer krediet gerekend"

1:35 – Georginio Wijnaldum werd na de eerste 45 minuten van het pijnlijke duel met Bulgarije samen met debutant Matthijs de Ligt geslachtofferd bij het Nederlands elftal, dat met het schaamrood op de kaken met 2-0 onderuit ging in het Vasil Levski Stadion. De middenvelder van Liverpool vindt het niet terecht dat hij al in de rust naar de kant werd gehaald in Sofia, zo zegt hij tegen FCUpdate.nl.



"Ik vond het onterecht", geeft Wijnaldum aan. "Mijn mening is dat ik op het veld had moeten blijven. Ik vond me namelijk zeker niet de minste op het veld. Maar het is een keuze van de trainer en hij is de baas. Ik had wel op meer krediet gerekend. Ik vind dat ik dat ook wel verdiend heb", stelt de nummer 8 van Oranje, die bij Liverpool aan een uitstekend seizoen bezig is.



De valse start in Bulgarije was dodelijk voor Oranje, stelt Wijnaldum. "We begonnen heel slecht. Ze kregen meteen een vrije trap, waaraan je kon zien dat we niet scherp waren. We waren als team niet klaar voor de wedstrijd", zegt Wijnaldum, terwijl hij oud-teamgenoot Stanislav Manolev een high-five geeft in de mixed zone van het Vasil Levski Stadion. Of het de slechtste wedstrijd van Oranje tijdens het tijdperk-Wijnaldum was, durft hij niet te zeggen. "We hebben ook wel in andere wedstrijden slecht gespeeld. Daar was het resultaat echt beter – zoals tegen Ierland – waardoor het spel minder belicht wordt."



Wat opviel bij Oranje, was dat er slechts zeven spelers de 1.100 naar Sofia meegereisde fans bedankten. "Ik vind wel dat je ze wel als team moet bedanken, als er zo veel supporters meereizen naar Bulgarije. Of je nou wint of verliest. Ik heb het zelf niet gezien, maar de fans moet je sowieso altijd bedanken. Voor mij is het wel makkelijk praten, omdat ik al gewisseld was."