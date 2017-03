Spelers aan het woord: is Blinds positie nog te redden?

3:13 – Het gebeurt eigenlijk nooit bij nationale ploegen, maar een kwartier voor het einde van de akelige wedstrijd tussen Bulgarije en Nederland (2-0 verlies) was het dan toch vanuit het uitvak van het Vasil Levski Stadion te horen: 'Danny rot op, Danny rot op!'. Door de pijnlijke resultaten is de volgende vraag gerechtvaardigd: is de positie van Danny Blind als bondscoach van Oranje nog te redden?



FCUpdate.nl was aanwezig bij het zéér teleurstellende duel en sprak na afloop met meerdere spelers over de wanvertoning en de positie van Blind. Een aantal spelers wilde weinig tot niets zeggen over de onder vuur liggende bondscoach, maar er waren toch meerdere internationals die zich wel uitspraken over de oefenmeester die eerst assistent-bondscoach was en op 3 september 2015 zijn vuurdoop als eindverantwoordelijke beleefde. Van de zeventien interlands won Blind er slechts zeven, waarvan er ook nog eens vier vriendschappelijk waren. De 'officiële' potjes die wel gewonnen werden, waren tegen de 'kleintjes' Wit-Rusland, Luxemburg en Kazachstan.



Danny Blind gaat nadenken, de KNVB ook

Door: Koen Jans



"Het is vervelend dat ze 'Danny rot op!' schreeuwden. Dat heb ik nog nooit meegemaakt bij de nationale ploeg. Ik sta nog wel achter de bondscoach. Er wordt gelijk naar hem gewezen, maar dat is niet helemaal terecht. Het ligt toch meer aan de spelers dan aan de bondscoach. Toch vind ik het wel jammer dat Blind zegt dat hij het snapt dat hij ontslagen kan worden. Ik heb liever dat hij zegt dat we gewoon moeten doorgaan.""Dat hij gezegd heeft dat hij het niet gek vindt als hij ontslagen zou worden? Ach ja, wij kunnen als spelers na zo'n wedstrijd ook zeggen dat we het niet gek zouden vinden als we de volgende keer niet geselecteerd zouden worden. De bondscoach is teleurgesteld na zo'n wedstrijd, dat is logisch. Misschien denkt hij er morgen wel anders over. We hebben hem in ieder geval in de steek gelaten.""Daar ga ik niet op in. Het is niet aan mij. Ik heb er niets mee te maken. Dat soort vragen vind ik altijd onnodig, ik heb er niets over te zeggen.""Met die vraag kan ik weinig. Ik heb in ieder geval mijn beste beentje voor gezet voor het land. Het is niet aan mij om verder iets over de bondscoach te zeggen.""Of Blind de juiste man is? Een vertrek van hem zou de kwaliteit van de spelersgroep niet veranderen. Wij, de spelers, staan op het veld en moeten het doen." (NOS)De 55-jarige bondscoach sprak zich zelf ook uit over zijn positie. "Ik zal gaan nadenken, dat zal mijn werkgever ook doen. Het kan niet zo verder, het zal anders moeten. Maar ik moet eerst even voor mezelf nadenken, want dit valt me toch wel rauw op mijn dak, zeker de manier waarop. Dat trek ik me aan, dus dan is het logisch dat je jezelf een spiegel voorhoudt. Ik zou het niet verbazingwekkend vinden als ik ontslagen word. Niet dat ik het voel aankomen, maar niemand hoeft mij uit te leggen hoe het werkt in de voetballerij. Ik zit al bijna veertig jaar in het voetbal en weet wel hoe de hazen lopen."De tijd zal leren of de laatste uren van Blind als bondscoach van Oranje ingegaan zijn, maar het moge duidelijk zijn dat een vertrek van de bondscoach in de lijn der verwachting ligt.