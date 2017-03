De Vrij mist oefenduel met Italië vanwege beenblessure

9:42 – Stefan de Vrij zal zondagochtend niet met het Nederlands elftal mee naar Amsterdam vliegen. De verdediger van Lazio kampt met een scheenbeenblessure en is niet op tijd hersteld voor de oefenwedstrijd tegen Italië van aanstaande dinsdag.



De Vrij gaat vanuit Sofia direct weer naar Italië, waar hij bij Lazio verder werkt aan zijn herstel. De verdediger kwam zaterdagavond tegen Bulgarije ook al niet in actie voor Oranje vanwege de blessure. Of bondscoach Danny Blind een vervanger gaat oproepen, is nog niet bekend. Met Matthijs de Ligt, Wesley Hoedt, Joël Veltman, Daley Blind, Bruno Martins Indi en Nick Viergever heeft hij in ieder geval nog zes speler die als centrale verdediger uit de voeten kunnen.