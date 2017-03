Groep C: Winnend Noord-Ierand blijft op WK-koers

22:45 – Voor Noord-Ierland was het al een stunt dat het er vorig jaar bij was tijdens het EK, maar het land gaat namelijk uitstekend in groep C. Door een prima 2-0 overwinning tegen Noorwegen behoudt de tweede plek net achter koploper Duitsland.



Lang hadden de Ieren niet nodig om tot scoren te komen. Jamie Ward schoot binnen anderhalve minuut uit de draai de bal al in de verre hoek. De Noren zagen er achterin niet sterk uit, dat gold zeker bij de tweede goal. Conor Washington kon zo weglopen uit de rug van zijn man en tekende voor de 2-0. Tussendoor was Noorwegen wel dicht bij de gelijkmaker geweest door een schot van Alexander Søderlund tegen de lat.



Noord-Ierland bleek daarmee uiterst effectief, want buiten een afstandsschot een minuut of vijf voor het einde werd er geen enkele keer meer op doel geschoten. De Noren kwamen ook maar mondjesmaat tot kansen, maar maakten na rust nimmer echt aanspraak op een goal.