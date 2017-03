Van de Beek: "De Ligt gaat hier mentaal goed mee om"

10:43 – Donny van de Beek heeft te doen met Matthijs de Ligt. De middenvelder van Ajax zag zijn ploeggenoot in de mist gaan tijdens zijn veelbesproken en historische debuut bij Oranje, in het met 2-0 verloren duel met Bulgarije. Van de Beek baalt met zijn collega mee, maar denkt ook dat het wel goed met hem komt.



"Ineens zag ik op Twitter voorbij komen 'inschattingsfout De Ligt', bij de 1-0. Ik had de goal nog niet gezien, maar baalde al met hem mee. Dat gun je die jongen niet", zegt Van de Beek in Spanje, waar hij op deze maandag met Jong Oranje tegen Oostenrijk speelt, tegen De Telegraaf.



Van de Beek weet één ding: De Ligt kan wel met het sneue verhaal omgaan. "Ik ken hem al langer. Deze jongen gaat hier mentaal goed mee om. Hij is uit zichzelf heel serieus en sterk. Er zijn er niet veel die kunnen zeggen dat zij op hun zeventiende hebben gedebuteerd. Dat zegt iets en hij ís ook een heel groot talent, dat heeft iedereen kunnen zien. Tegen Excelsior maakte hij dan een foutje, maar had hij ook fantastische tackles. Ik had hem daar (Bulgarije, red.) ook zó durven neer te zetten, want normaal is hij met al zijn kwaliteiten een zekerheidje.''



Met 17 jaar en 225 dagen was De Ligt de jongste debutant sinds de Tweede Wereldoorlog bij het Nederlands elftal. De jonge verdediger ging niet vrijuit bij de goals van Spas Delev in de eerste twintig minuten.