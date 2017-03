Gullit ziet bondscoachschap zitten: "Het is een eer"

20:44 – Eerder vandaag werd duidelijk dat Ronald Koeman en Frank de Boer geen oren hebben naar het bondscoachschap bij Oranje, maar dat geldt niet voor Ruud Gullit. De voormalig aanvoerder van het Nederlands elftal ziet het wel zitten om de opvolger van Danny Blind te worden.



Dat liet hij weten in een interview met BeIN Sports. "Ik denk dat iedereen die deze baan aangeboden krijgt, de kans zou pakken. Het is een eer om de trainer van de nationale ploeg te zijn. Ik wil het Nederlands elftal al tijden helpen. Wat er nu gaat gebeuren, weet ik echter niet. Er circuleren veel namen."



Gullit vindt wel dat de zaken in de top van de KNVB eerst moeten worden opgelost. "Er moet duidelijkheid zijn in de top van de bond. Op dit moment is het een pijnhoop bij de KNVB en dat komt ook doordat niemand weet wie verantwoordelijk is."